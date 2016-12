foto Ansa

- L'atteso vertice a margine del G20 tra i leader Ue presenti a Los Cabos, in Messico, e il presidente Usa, Barack Obama, non c'è stato. Lo si apprende da fonti vicine ai lavori che spiegano come l'appuntamento sia saltato per il prolungarsi della discussione sull'Europa nel corso della cena nel formato a 20.