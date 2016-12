foto Ap/Lapresse

- Hosni Mubarak è "clinicamente morto". Lo hanno riferito all'agenzia di stampa ufficiale egiziana Mena i medici dell'ospedale in cui l'ex rais era stato trasferito dalla prigione in seguito a un ictus. Le condizioni di salute dell'ex presidente egiziano si erano aggravate dal 2 giugno scorso, giorno in cui fu emessa la sentenza che lo condannava all'ergastolo per aver ordinato la repressione che portò alla morte di almeno 850 manifestanti.