Egitto, giallo sulle sorti di Mubarak: per i medici è "clinicamente morto", per i militari è "in coma"

foto Afp Correlati Ecco chi era Mubarak

Egitto, Mubarak in barella

Distrutta la statua simbolo di Mubarak 01:01 - Hosni Mubarak è "clinicamente morto". Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale egiziana Mena riportando le parole dei medici dell'ospedale in cui l'ex rais è stato trasferito dalla prigione in seguito a un ictus. E' giallo però sulle sorti dell'ex presidente. Secondo fonti mediche, infatti, Mubarak "è in coma ed è troppo presto per definirlo morto" - Hosni Mubarak è "clinicamente morto". Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale egiziana Mena riportando le parole dei medici dell'ospedale in cui l'ex rais è stato trasferito dalla prigione in seguito a un ictus. E' giallo però sulle sorti dell'ex presidente. Secondo fonti mediche, infatti, Mubarak "è in coma ed è troppo presto per definirlo morto"

Le condizioni di salute dell'ex presidente egiziano si erano aggravate dal 2 giugno scorso, giorno in cui fu emessa la sentenza che lo condannava all'ergastolo per aver ordinato la repressione che portò alla morte di almeno 850 manifestanti.



Mubarak era rinchiuso nel carcere di Torah al Cairo. Subito dopo il malore era stato trasferito con urgenza nell'ospedale militare di Maadi, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. Nel reparto di terapia intensiva della struttura sanitaria Mubarak era già stato ricoverato a lungo durante il periodo del suo processo. L'ex presidente è stato dichiarato clinicamente morto all'arrivo nella struttura sanitaria.



Con Mubarak il 2 giugno scorso il tribunale del Cairo aveva condannato anche il suo ex ministro dell'interno Habib El Adli, entrambi ritenuti responsabili di non aver impedito l'uccisione di 846 manifestanti nel periodo immediatamente successivo al 25 gennaio 2011, durante le proteste che poi portarono alle dimissioni del presidente, l'11 febbraio 2012.



Giallo sulle condizioni, fonti militari: "E' in coma"

E' giallo sulla sorte di Hosni Mubarak. Fonti militari hanno precisato che l'ex presidente "e' in coma ma e' presto per definirlo clinicamente morto. E' sottoposto alla respirazione artificiale".