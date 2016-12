Canada, il pornokiller si professa innocente

foto Ansa Correlati Pornokiller in Canada: le foto

Canada, estradato "pornokiller"

Pornokiller, fuga finita 22:03 - Si professa innocente Luka Rocco Magnotta, il "pornokiller" incriminato per la brutale uccisione e mutilazione dello studente cinese 32enne Jun Lin. Estradato lunedì in Canada dalla Germania, è comparso in videoconferenza davanti a un giudice di Montreal e si è dichiarato "non colpevole". Il suo avvocato ha chiesto che prima della prossima udienza, prevista per giovedì, il suo assistito venga sottoposto a perizia psichiatrica. - Si professa innocente Luka Rocco Magnotta, il "pornokiller" incriminato per la brutale uccisione e mutilazione dello studente cinese 32enne Jun Lin. Estradato lunedì in Canada dalla Germania, è comparso in videoconferenza davanti a un giudice di Montreal e si è dichiarato "non colpevole". Il suo avvocato ha chiesto che prima della prossima udienza, prevista per giovedì, il suo assistito venga sottoposto a perizia psichiatrica.

Secondo l'accusa, dopo aver ucciso Jun Lin, Magnotta, che ha 29 anni e ha un passato da attore porno, ha fatto a pezzi il corpo della sua vittima, ne ha mangiato alcune parti e altre le ha inviate per posta alla sede di due partiti e a due scuole, e poi ha anche diffuso via internet le relative immagini.



Dopo esser fuggito dal Canada, è stato infine all'inizio del mese sorpreso dalla polizia tedesca in un internet-caffè di Berlino.