- Il presidente Usa, Barack Obama, ha incontrato i leader europei del G20, tra cui il presidente del consiglio Ue, Herman Van Rompuy. Lo annuncia lo stesso Van Rompuy su Twitter. Intanto l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea Catherine Ashton, in una conferenza stampa trasmessa in tv anche a Teheran, ha confermato che ci sarà un incontro tecnico a Istanbul per dar seguito ai negoziati sul nucleare iraniano, il 3 luglio.