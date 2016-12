foto Ap/Lapresse

19:21

- Il presidente del Pasok Evangelos Venizelos ha detto che la coalizione di governo in Grecia, "al punto in cui siamo, può nascere domani entro mezzogiorno". Il leader ha aggiunto che il suo partito deve ancora decidere in che forma partecipare e ha assicurato che i socialisti sono pronti a sostenere il governo "con tutte le forze". La coalizione dovrebbe includere Nea Dimokratia, partito vincitore, il Pasok e la Sinistra democratica Dimar.