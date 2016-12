foto Ap/Lapresse

23:07

- Luka Rocco Magnotta, tristemente noto come il "pornokiller", è in viaggio verso il Canada, scortato da una squadra di agenti della polizia di Montreal, dopo essere stato estradato dalla Germania. Lo riferisce il Vancouver Sun. L'ex attore porno, incriminato per la brutale uccisione e mutilazione dello studente cinese 32/ne Jun Lin, è partito questa mattina da Berlino a bordo di un aereo militare canadese.