foto Ap/Lapresse

20:24

- Un militare italiano della Kfor, la Forza Nato in Kosovo, è morto in un incidente avvenuto in una base nel Nord del Paese. Secondo quanto ricostruito, il soldato, un 26enne di cui non è stata resa nota l'identità, sarebbe rimasto ucciso per un colpo partito accidentalmente dal suo fucile, mentre era impegnato nella pulizia dell'arma.