foto Afp

15:01

- Al termine dell'incontro con il premier incaricato Antonis Samaras, il leader di Syriza, Alexis Tsipras, ha confermato che "Syriza non entrerà a far parte del governo di coalizione". Il leader di Nea Dimokratia, dal canto suo, ha dichiarato che "abbiamo bisogno di un governo di unità nazionale che comprenda in maggior numero di partiti possibile: Tsipras non vuole farvi parte".