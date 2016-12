foto Ansa

14:22

- Il gruppo islamico Boko Haram ha rivendicato gli attentati di ieri contro alcune chiese nel nord della Nigeria. Il gruppo armato vicino ad Al Qaeda in un comunicato spiega che gli attacchi sono legati "alla morte dei fratelli musulmani e alla profanazione di alcuni luoghi di preghiera nello Stato di Kaduma: trasformati in pub e in bordelli". Boko Haram ha annunciato anche nuovi attacchi "contro donne e bambini cristiani".