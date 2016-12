Merkel: "Bene il voto in Grecia, adesso Atene mantenga gli impegni presi"

foto Reuters Correlati Monti: "Mi rallegro, è un grande segnale per l'Europa"

G20 al via senza l'incubo della dracma

Grecia, in piazza dopo il voto 15:14 - La vittoria di Nea Dimokratia, in partito conservatore pro-euro, in Grecia "è una buona notizia": a dirlo è George Streiter, portavoce di Angela Merkel la quale sabato aveva chiesto ai greci di votare proprio chi avrebbe mantenuto gli impegni europei. Ora, però, si faccia al più presto il governo" e "Atene mantenga gli impegni". - La vittoria di Nea Dimokratia, in partito conservatore pro-euro, in Grecia "è una buona notizia": a dirlo è George Streiter, portavoce di Angela Merkel la quale sabato aveva chiesto ai greci di votare proprio chi avrebbe mantenuto gli impegni europei. Ora, però, si faccia al più presto il governo" e "Atene mantenga gli impegni".

Berlino: "Non è tempo di sconti"

La Germania non crede che sia questo il momento di "fare sconti" alla Grecia concedendo ad Atene più tempo per rispettare gli impegni assunti con l'Europa e il Fondo monetario internazionale. Lo ha detto il portavoce del governo tedesco, Georg Streiter. "Ora non è tempo per qualsiasi tipo di sconto alla Grecia", ha detto Streiter, secondo cui "è fondamentale che la troika sia convinta che la Grecia debba restare fedele agli accordi e si impegni pienamente sulle riforme concordate".



"Ultima parola spetta alla Troika"

"L'ultima parola su Atene ce l'ha la Troika", ha detto Streiter, sottolineando che "dopo la formazione del governo, la Troika dovrà tornare ad Atene e verificare che le riforme siano messe in pratica".