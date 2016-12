foto LaPresse

- "Non bisogna dimenticare le molte misure messe sul tavolo dal governo Monti: certo il taglio della spesa è la via maestra per risanare il bilancio dell'Italia, ma non c'è la bacchetta magica". Lo ha detto il vice-segretario generale dell'Ocse, Pier Carlo Padoan. "Per tagliare la spesa pubblica non si può usare l'accetta e la spending review affidata al manager Enrico Bondi è l'unico modo per capire dove e come tagliare", ha aggiunto.