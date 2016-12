foto Ap/Lapresse

21:35

- "Oggi i greci hanno scelto di restare legati all'Europa. Questa è una vittoria per tutta l'Europa". Così il leader di Nea Dimokratia, Antonis Samaras, ha commentato la vittoria alle elezioni al centro stampa di Atene, davanti a giornalisti di mezzo mondo. Intanto Alexis Tsipras, il leader del partito di sinistra Syriza ha telefonato proprio a Samaras per congratularsi con lui per la vittoria del suo partito.