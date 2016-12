foto Reuters

21:00

- I partiti pro-euro in Grecia, Nea Dimokratia e Pasok, avrebbero già la maggioranza assoluta del Parlamento. Secondo gli ultimi dati del ministero dell' Interno, alla luce del 34% dei seggi scrutinati, ND avrebbe oltre il 31% e i socialisti del Pasok 12,8% per un totale di circa il 44%. Si parla quindi di oltre 160 seggi compreso il premio di maggioranza di 50 seggi a fronte di un tetto per la maggioranza assoluta di 150 seggi.