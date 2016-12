foto Ansa

20:36

- Le prime proiezioni sui risultati reali delle elezioni in Grecia danno in vantaggio i conservatori. Secondo l'istituto di sondaggi Public Issue infatti a Nea Dimokratia è andato il 29,5% dei voti, la sinistra di Syriza si è assicurata il 27% mentre il Pasok è arrivato al 12,4%. Intanto sembra che la Germania sia disposta a concedere una proroga per le riforme, come ha detto il ministro degli Esteri tedesco Westerwelle.