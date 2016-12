foto Reuters

19:52

- I conservatori a favore dell'euro sono in lieve vantaggio dopo il voto per le legislative in Grecia. Il secondo e ultimo exit poll delle elezioni trasmesso dalla tv Net assegna infatti a Nuova Democrazia una percentuale tra il 28,6 e il 30%, mentre il partito di sinistra Syriza sarebbe tra il 27,5 e il 28,4%. I socialisti sarebbero invece tra l'11 e il 12,4%. Con il Pasok dunque i conservatori avrebbero la maggioranza dei seggi.