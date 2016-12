I conservatori a favore dell'euro sono in vantaggio sulla sinistra radicale di Syriza dopo il voto per le legislative in Grecia. A metà scrutinio Nuova Democrazia è infatti al 30,24% contro il 26,30% del partito di Tsipras. Intanto, sembra che la Germania sia disposta a concedere ad Atene una proroga delle scadenze per le riforme.

21:43 Metà scrutinio: Nd 30,24% e 130 seggi

Con oltre il 50% dei voti scrutinati in Grecia, Nea Dimokratia ottiene il 30,24 %, e 130 seggi; Syriza il 26,30% e 70 seggi, il Pasok il 12,69 e 34 seggi. Poi Greci indipendenti (7,45%, 20 seggi), Alba Dorata (6,94, 18 seggi), Sinistra democratica (6,07, 16 seggi) e Kke (4,43, 12 seggi).

21:34 Samaras: "Vittoria per tutta l'Europa"

"Oggi i greci hanno scelto di restare legati all'Europa. Questa è una vittoria per tutta l'Europa". Così il leader di Nea Dimokratia, Antonis Samaras, ha commentato la vittoria alle elezioni al centro stampa di Atene, davanti a giornalisti di mezzo mondo. Intanto Alexis Tsipras, il leader del partito di sinistra Syriza ha telefonato proprio a Samaras per congratularsi con lui per la vittoria del suo partito.

20:53 Partiti pro-euro hanno maggioranza

I partiti pro-euro in Grecia, Nea Dimokratia e Pasok, avrebbero gia' la maggioranza assoluta del Parlamento greco. Secondo gli ultimi dati del ministero dell' Interno, alla luce del 34% dei seggi scrutinati, ND avrebbe oltre il 31% e i socialisti del Pasok 12,8% per un totale di circa il 44%. Si parla quindi di oltre 160 seggi compreso il premio di maggioranza di 50 seggi a fronte di un tetto per la maggioranza assoluta di 150 seggi.

20:15 Germania pronta a dare più tempo per le riforme

La Germania è pronta a dare alla Grecia più tempo per realizzare le riforme e raggiungere gli obiettivi su cui si è impegnata. Lo ha affermato il ministro degli Esteri tedesco Guido Westerwelle. "Non ci saranno sostanziali cambiamenti negli impegni chiesti", ha detto Westerwelle alla televisione Ard specificando però che potrebbe comunque essere discussa "una proroga".

20:13 Prime proiezioni: conservatori in vantaggio

La proiezione dell'istituto di sondaggi Public Issue, basata su risultati reali, assegna a Nea Dimokratia il 29,5% dei voti (il margine di oscillazione è dell'1%), a Syriza il 27, al Pasok il 12,4.

19:59 La Germania: "Decisivo che il governo greco sia a favore dell'euro"

"E' decisivo che in Grecia sia costituito un governo a favore dell'euro". Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Guido Westerwele, parlando con l'emittente teleivisiva Ard. "Nessuno può fermare qualcuno che vuole andarsene", ha aggiunto il ministro, sottolineando che le riforme sono inevitabili.

19:21 Kathimerini: il Pasok avrà un ruolo chiave

Secondo i calcoli sul sito del quotidiano Kathimerini, chiunque vinca con le percentuali indicate dagli exit poll (attorno al 30%) avrà circa 130 seggi in Parlamento. Questo, spiega il commentatore politico Nick Malkoutzis, rende il Pasok fondamentale per qualsiasi coalizione. La maggioranza che serve per governare è di 151 seggi su 300.

19:03 Alba dorata: "Siamo il quarto partito"

Grande soddisfazione del leader dell'ultradestra di Alba dorata Nikos Mihaloliakos, che poco dopo l'uscita degli exit-poll ha detto che il suo partito "era il sesto della Grecia, ma ora è il quarto". Parlando dalla sede del partito, Mihaloliakos - la cui formazione conferma i risultati del 6 maggio, con una forbice tra il 6 e il 7.5% - ha detto che Alba dorata "combatterà contro il memorandum dentro e fuori dal parlamento". E rivolto ai suoi critici ha attaccato: "Avete fallito".

18:39 Syriza e Nea Demokratia a +10% in un mese

Stando ai primi risultati degli exit-poll, la sinistra radicale (Syriza) di Alexis Tsipras guadagnerebbe oltre il 10% dei consensi rispetto alle elezioni del 6 maggio: dal 16,8% passerebbe a una forbice tra il 27 e il 30. Exploit anche del partito conservatore di Antonis Samaras, Nea Demokratia, che crescerebbe di una decina di punti rispetto alle elezioni del mese scorso. Nea Demokratia è quindi considerato dagli elettori il partito più affidabile tra quelli favorevoli alle misure imposte da Unione europea e Fondo monetario internazionale.

18:30 Il ministro Schauble: faremo il possibile per l'euro

"Faremo tutto il possibile per difendere l'euro". Parola di Wolfgang Schauble, che ha rilasciato un'intervista al Wahington Post. Il ministro delle Finanze ha ribadito di essere sicuro che l'Europa ce la farà. "Se rispettiamo le decisioni prese, se le attuiamo e se il mercato vedrà che gli europei si impegnano in quello che hanno deciso, convinceremo gli investitori", ha dichiarato.

18:28 Exit-poll Skai Tv: Syriza avanti

Secondo un exit poll citato dall'emittente greca Skai tv, il partito anti-memorandum Syriza è avanti con il 28% dei voti, contro il 27,5 dei conservatori pro-euro Nea Dimokratia. La sinistra sarebbe tra il 25 e il 31% e i conservatori di Samaras tra il 25 e il 30%.

18:21 In Parlamento anche i comunisti del Kke

Entra in Parlamento - dove lo sbarramento è al 3% - anche il partito comunista Kke (dato al 5-6% dai primi exit-poll). La legge elettorale greca prevede che il partito di maggioranza relativa prenda un bonus - più che mai decisivo in questo testa a testa di oggi - di 50 seggi: essere primi, anche con un vantaggio risicato di mezzo punto percentuale, è fondamentale.

18:20 I neonazisti restano in Parlamento

Secondo i primi exit-poll, i neonazisti greci di "Alba dorata" restano in Parlamento. Avrebbero ottenuto infatti una percentuale di voti analoga a quella del 6 maggio (6,97%). Oggi sarebbero tra il 6 e il 7,5% delle preferenze espresse dagli elettori.

18:16 Conservatori avanti di un soffio rispetto a Syriza

I conservatori pro-Euro di Nea Dimokratia sono avanti di un soffio nelle elezioni greche. Gli exit-poll del canale tv Mega li danno con una forbice tra il 27,5 e il 30,5% dei voti. Syriza, che si oppone al memorandum, è seconda per poco (27-30%). Terzo il Pasok con 10-12%. Il partito dei Greci indipendenti prende tra il 6 e il 7,5%, la stessa percentuale dell'ultradestra di Chrisy Avgi. La Sinistra democratica prenderebbe, secondo gli exit-poll, tra il 5,5 e il 6,5% dei voti.

18:10 Primi exit poll: testa a testa conservatori-sinistra

I primi exit poll delle legislative greche danno in testa Nea Dimokratia (il partito a favore delle misure di austerity e della permanenza nell'euro) di Antonis Samaras (27,5-30,5%). Al secondo posto l'estrema sinistra (Syriza) di Alexis Tsipras (27-30%), che vuole restare nell'euro ma ridiscutendo i patti. Al terzo posto i socialisti (pro euro) di Evangelos Venizelos (10-12%). Gli indipendentisti greci sono al 6-7,5%.

Ultimo aggiornamento 21:43