foto Ap/Lapresse 17:07 - I terroristi palestinesi di "Settembre nero", che misero in atto l'attentato terroristico contro gli atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco di Baviera del 1972, poterono contare sull'appoggio di neonazisti tedeschi. Lo rivela lo Spiegel che ha avuto accesso ai documenti dell'antiterrorismo tedesco. Nel luglio 1972, si legge 2mila pagine consultate, il neonazista tedesco Willi Pohl si era incontrato con il terrorista palestinese Abu Daud. - I terroristi palestinesi di "Settembre nero", che misero in atto l'attentato terroristico contro gli atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco di Baviera del 1972, poterono contare sull'appoggio di neonazisti tedeschi. Lo rivela lo Spiegel che ha avuto accesso ai documenti dell'antiterrorismo tedesco. Nel luglio 1972, si legge 2mila pagine consultate, il neonazista tedesco Willi Pohl si era incontrato con il terrorista palestinese Abu Daud.

I testi sono del "Bundesverfassungsschutz" (BfV), l'antiterrorismo tedesco. Dai testi risulta che già nel luglio 1972, sette settimane prima dei Giochi Olimpici, il neonazista tedesco Willi Pohl aveva cospirato con Saad Walli, un uomo di "aspetto arabo", il cui nome di copertura nascondeva in realtà il terrorista palestinese Abu Daud, regista della strage nel Villaggio Olimpico, in cui persero la vita 17 persone, tra cui un poliziotto tedesco, 5 terroristi e 11 atleti israeliani.



L'incontro tra i due era stato segnalato dalla polizia di Dortmund al BfV, ma nessuna azione preventiva era stata messa in atto per controllare i movimenti di Abu Daud, che si era mosso liberamente in tutta la Germania, incontrandosi con altri palestinesi in diverse città. Willi Pohl, che da tempo ha preso le distanze da ogni attività terroristica ed è diventato uno scrittore di gialli, si dice adesso convinto di essere stato coinvolto a sua insaputa nelle attività preparatorie dell'attentato.



"Ho trasportato Abu Daud attraverso tutta la Germania, dove si è incontrato con palestinesi in diverse città", spiega allo Spiegel, che rivela come nell'ottobre 1972 Pohl venne arrestato insieme a un complice perché in possesso di mitragliette e bombe a mano, oltre che di una lettera di minacce di "Settembre nero" nei confronti di un giudice tedesco che stava indagando contro i tre terroristi palestinesi sopravvissuti all'attentato di Monaco. Dalle analisi si scopri poi che le bombe a mano di fabbricazione belga, ma con esplosivo svedese, erano state prodotte per conto dell'Arabia Saudita, ma erano identiche a quelle usate dai terroristi palestinesi nel sequestro degli atleti israeliani. Nonostante le prove schiaccianti raccolte contro di lui, Pohl era stato condannato nel 1974 solo per possesso illegale di armi a due anni e due mesi di reclusione, ma subito rimesso in libertà quattro giorni dopo la sentenza aveva lasciato la Germania per rifugiarsi a Beirut.