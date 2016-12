L'uomo coperto di bolle cerca una cura per riavere il suo aspetto

Wisnu, conosciuto ormai come "The bubble man", cerca di uscire di casa il meno possibile per evitare che le persone vedano i suoi tumori rosa.

La gente e i bambini si spaventano al suo passaggio e temono di essere contagiati,e l'uomo, nelle rare occasioni in cui esce, è costretto a indossare giacche, occhiali da sole e coprirsi tutto il volto.

"Le persone hanno paura della mia faccia orribile e temono che possano prendere la malattia. Esco raramente solo per andare a prendere mia figlia a scuola e anche in quell'occasione mi copro totalmente e cerco di non farmi vedere da nessuno per evitare che i suoi compagni la prendano in giro" ha raccontato Wisnu al News.com.au.

La storia di Wisnu è iniziata quando, a 19 anni, sono apparse le prime bolle. A 33 anni la situazione è peggiorata, l'intero corpo era ormai ricoperto di protuberanze rosa che lo hanno reso irriconoscibile. Dopo essere passato da un dermatologo all'altro, Wisnu si era rassegnato alla sua condizione. Nessun medico è riuscito a trovare una cura efficace e neanche a capire l'origine di questa malattia che a quanto pare sarebbe genetica e causata da anormalità del sistema nervoso, ma rimedi efficaci non sono ancora stati individuati.

Convivere con questi tumori rosa sulla pelle non è facile non solo per le difficoltà estetiche ma, come spiega Wisnu, anche perchè, soprattutto quando fa caldo, pizzicano e provocano dolore.

La fortuna dell'uomo resta la sua famiglia che le è sempre stata accanto. La moglie, infatti, ha rivelato che per lei il marito è sempre lo splendido uomo che ha sposato. Ma la preoccupazione di Wisnu ora è un'altra. Sembrerebbe che anche due dei suoi figli stiano sviluppando la malattia e per questo "The bubble man" è tornato a sperare che sia scoperta una cura per evitare che i ragazzi vivano nella sua stessa condizione.