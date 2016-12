foto Ap/Lapresse

- Ad Atene è una giornata di fuoco non solo per il voto che potrebbe far uscire la Grecia dall'euro, ma anche per i violenti incendi di boscaglie scoppiati nella parte meridionale dell'Attica e sull'isola di Kythnos. Centinaia di vigili del fuoco sono impegnati per contrastare i roghi, che continuano a bruciare alimentati da forti venti provenienti dal mare. Almeno una dozzina di abitazioni sono andate distrutte e un pompiere è rimasto ferito.