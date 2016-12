Francesi alle urne per i ballottaggi

foto Afp

12:21

- I francesi tornano oggi alle urne per il secondo turno delle elezioni politiche: si eleggeranno 541 deputati dell'Assemblea nazionale, la camera bassa del Parlamento. Mentre i socialisti puntano a conquistare la maggioranza assoluta, l'Ump, partito di Sarkozy, cerca di limitare i danni dopo una campagna elettorale disastrosa. E per l'estrema destra del Front National l'obiettivo è la storica conquista di un seggio in Parlamento.