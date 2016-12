foto Ap/Lapresse

06:29

- Tredici detenuti sono rimasti uccisi e altri cinque feriti in un incendio divampato in una prigione turca nella provincia di Sanliurfa, nel Sud-Est del Paese, durante una rissa tra reclusi in un dormitorio. Alcuni media turchi hanno sostenuto che i detenuti avevano dato fuoco ai letti in segno di protesta, ma il governatore governatore Celalettin Guvenc lo ha negato. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme dopo alcune ore.