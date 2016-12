foto Ap/Lapresse Correlati I soccorsi dopo l'incidente

Il crollo del palco

Crolla il palco della Pausini, un morto 07:16 - Una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita a seguito del crollo del palco sul quale dovevano esibirsi stasera i Radiohead a Toronto, in Canada. Lo riferiscono alcuni paramedici, precisando che ci sono anche altri due feriti, ma le loro condizioni sono in corso di valutazione. Il concerto doveva tenersi a Downsview Park e il sito del parco comunica che è stato annullato. - Una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita a seguito del crollo del palco sul quale dovevano esibirsi stasera i Radiohead a Toronto, in Canada. Lo riferiscono alcuni paramedici, precisando che ci sono anche altri due feriti, ma le loro condizioni sono in corso di valutazione. Il concerto doveva tenersi a Downsview Park e il sito del parco comunica che è stato annullato.

La band è attesa in Italia nelle prossime settimane: l'appuntamento, se verrà confermato dopo l'incidente in Canada, è a Roma per il 30 giugno. Le cause del crollo non sono ancora state accertate: la polizia, che sta effettuando i rilievi, ha sgomberato l'area circostante al complesso che avrebbe dovuto ospitare il concerto.



Quello del Downsview Park è solo l'ultimo di una serie di incidenti nel mondo della musica live. Nell'agosto 2011 gli Stati Uniti ricordano la tragedia di Indianapolis, dove a causa di forti raffiche di vento era crollato in diretta tv il palco allestito per un concerto di musica country. Il bilancio è stato pesante: cinque morti e numerosi feriti.



La caduta di una gru e il conseguente crollo del palco del concerto di Madonna a Marsiglia nel luglio 2009 aveva invece causato due vittime. Le autorità francesi avevano aperto sul caso un'inchiesta per omicidio e ferite involontarie legate a un incidente sul lavoro. Del palco restò un groviglio di 60 tonnellate di tubi e cavi metallici. Il vento forte rallentò anche i lavori dei tecnici. Il concerto della regina del Pop venne annullato.



La lunga serie nera degli incidenti però si protrae da anni. Nel 2007, nella giornata che vedeva come headliner i Pearl Jam, il parco San Giuliano di Mestre e l'Heineken Jammin Festival vennero colpiti da una tromba d'aria che provoca danni e feriti, oltre all'annullamento di quell'edizione della manifestazione.



Tre anni dopo, sempre all'Heineken, un'ora prima dell'arrivo sul palco dei Green Day, concerto poi annullato, si abbatté sul parco San Giuliano un nubifragio che fece cadere in un'ora 300 millimetri d'acqua. Di minore entità il violento acquazzone che interruppe il concerto degli Who all'Arena di Verona nel giugno 2007.



Ed è ancora vivo il ricordo della strage del 2000: nove i morti di un incidente avvenuto a luglio al festival rock di Roskilde, in Danimarca. Un australiano, tre danesi, tre svedesi, un olandese e un tedesco morirono soffocati sotto il palco dei Pearl Jam.



Ultimi solo in ordine temporale: il crollo dell'impalcatura per il concerto di Jovanotti in programma il 12 dicembre al Palasport di Trieste, con un morto e sette feriti, e l'analogo incidente, a Reggio Calabria, prima di un concerto di Laura Pausini, con un morto e due feriti.