foto Ap/Lapresse Correlati Grecia al voto, l'euro trema

Grecia, i leader politici al voto 16:07 - L'Europa, gli Usa, forse il mondo intero, attendono il risultato delle elezioni in Grecia, da cui dipende il futuro del Paese, a un passo dal tracollo economico, in Europa e nell'eurozona. Questa sera alle 18 ora italiana, alla chiusura dei seggi (aperti alle 7), gli exit poll indicheranno la scelta dei circa 9,8 milioni di greci chiamati alle urne. La battaglia ha esito incerto, si parla di circa 700mila elettori che non sanno cosa scegliere. - L'Europa, gli Usa, forse il mondo intero, attendono il risultato delle elezioni in Grecia, da cui dipende il futuro del Paese, a un passo dal tracollo economico, in Europa e nell'eurozona. Questa sera alle 18 ora italiana, alla chiusura dei seggi (aperti alle 7), gli exit poll indicheranno la scelta dei circa 9,8 milioni di greci chiamati alle urne. La battaglia ha esito incerto, si parla di circa 700mila elettori che non sanno cosa scegliere.

A contendersi il futuro, davvero incerto, della Grecia, sono Nea Dimokratia, la formazione di centrodestra guidata da Antonis Samaras, e Syriza, la formazione di sinistra portata alla ribalta dalla nuova stella della politica greca, il 37enne Alexis Tsipras.



I primi vogliono tenere in vita il Memorandum - l'intesa con la comunità internazionale che garantisce vitali prestiti ad Atene in cambio di durissime misure di austerità - pur ammorbidendolo. I secondi, pur dichiarando di voler tenere il paese nell'Eurozona, vogliono cestinare il 'Mnimonio' (il memorandum in greco), sostituendolo con un Piano nazionale per la crescita e lo sviluppo che cancelli gran parte dei tagli invisi alla popolazione.



Chiunque vinca - gli ultimi sondaggi danno queste due formazioni testa a testa attorno al 25-30% - sembra inevitabile che il voto produca un governo di coalizione pi- o meno allargata. Un governo che dovrà come prima cosa decidere cosa fare del Memorandum: secondo le condizioni dell'intesa con Ue, Bce e Fmi, entro il 30 giugno il Parlamento ellenico dovrà varare tagli per ulteriori 11 miliardi alla spesa pubblica.



Se questa condizione non sarà rispettata, l'Europa potrebbe bloccare la prossima tranche di aiuti: un colpo micidiale per le casse semivuote dello Stato greco, che rischia di non avere liquidità sufficiente già nel mese di luglio.



Bomba contro la sede della tv Skai

Una bomba è stata lanciata contro la sede della tv greca Skai da due persone in moto, ma non è esplosa. Lo ha reso noto la polizia, che ha precisato che non si sa ancora se l'ordigno sia vero o falso. Gli artificieri sono sul posto e la zona è stata isolata. La sede della tv è stata evacuata.