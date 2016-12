Egitto, lettera dei militari: "Parlamento sciolto"

foto Ap/Lapresse

19:55

- Il parlamento egiziano deve considerarsi sciolto da venerdì in base alla pronuncia della Corte Costituzionale. Lo ha comunicato formalmente con una lettera all'Assemblea il capo del Consiglio supremo delle forze armate, Hussein Tantawi. Nel Paese inoltre si sta svolgendo il ballottaggio alle presidenziali: per i Fratelli Musulmani il proprio candidato, Mohamed Morsi, sarebbe in testa con il 69% dei voti.