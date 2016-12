Fonti arabe: "Rossella Urru è viva"

16:23

- "Sappiamo che Rossella Urru e gli altri due spagnoli che sono stati sequestrati, sono tutti vivi. Gli sforzi per la loro liberazione stanno continuando in coordinamento con tutti i Paesi che confinano con il Sahara occidentale". Lo ha detto il presidente della Repubblica democratica araba Saharawi Mohamed Abdellaziz, intervenendo a Firenze a margine di una conferenza sui diritti umani. "Non posso dire di più", ha aggiunto.