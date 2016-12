foto Ansa

15:28

- Gli osservatori delle Nazioni unite hanno deciso di sospendere le loro attività e ispezioni in Siria a causa dell'aggravarsi delle violenze. "In questa situazione ad alto rischio, l'Unsmis sospende le sue attività - ha reso noto il generale Robert Mood -. Gli osservatori non condurranno le loro ricognizioni e resteranno nelle loro basi fino a nuovo avviso. Gli impegni con le parti saranno limitati".