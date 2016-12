Presidenziali in Egitto, urne aperte

foto Dal Web 13:14 - Urne aperte in Egitto per il secondo turno delle elezioni presidenziali. Tra oggi e domani, gli egiziani decideranno se il successore di Hosni Mubarak sarà Mohamad Mursi, il candidato dei Fratelli Musulmani, o Ahmed Shafiq, ex primo ministro durante i giorni della rivoluzione. Una scelta che non entusiasma i liberali, circa il trenta per cento della popolazione egiziana, che non si sentono rappresentati dagli sfidanti al ballottaggio. Tuttavia, il favorito dovrebbe essere Mohamad Mursi che sarà scelto da molti egiziani, nonostante le sue idee islamiste, per limitare il potere dei militari e degli uomini dell’ex regime. A preoccupare gli egiziani sono anche i poteri del nuovo Presidente che governerà, per alcuni mesi, senza Costituzione né Parlamento. Quest’ultimo è stato sciolto, due giorni fa, dalla Corte Costituzionale egiziana, poiché un terzo dei deputati è stato eletto con una legge elettorale illegittima. - Urne aperte in Egitto per il secondo turno delle elezioni presidenziali. Tra oggi e domani, gli egiziani decideranno se il successore di Hosni Mubarak sarà Mohamad Mursi, il candidato dei Fratelli Musulmani, o Ahmed Shafiq, ex primo ministro durante i giorni della rivoluzione. Una scelta che non entusiasma i liberali, circa il trenta per cento della popolazione egiziana, che non si sentono rappresentati dagli sfidanti al ballottaggio. Tuttavia, il favorito dovrebbe essere Mohamad Mursi che sarà scelto da molti egiziani, nonostante le sue idee islamiste, per limitare il potere dei militari e degli uomini dell’ex regime. A preoccupare gli egiziani sono anche i poteri del nuovo Presidente che governerà, per alcuni mesi, senza Costituzione né Parlamento. Quest’ultimo è stato sciolto, due giorni fa, dalla Corte Costituzionale egiziana, poiché un terzo dei deputati è stato eletto con una legge elettorale illegittima.

Paura e incertezza: molti egiziani vivono questo periodo di caos con rabbia e rassegnazione. Ieri solo poche centinaia di persone si sono riunite in piazza Tahrir, nonostante alcuni degli uomini politici più influenti dell’Egitto abbiano chiesto alla gente di scendere in piazza. Anche l’affluenza sembra in queste ore un po’ più bassa del turno precedente, poiché diversi egiziani hanno deciso di boicottare il voto. Intanto i lavori per scrivere la nuova Costituzione procedono con lentezza. Da una parte ci sono i timori dei liberali che chiedono agli Islamisti di poter contare di più nella stesura del documento fondamentale della democrazia egiziana, dall’altra ci sono le pressioni dei militari che vorrebbero avere un ruolo importante anche nel nuovo Egitto. Una situazione di tensione che potrebbe portare a nuove proteste nei prossimi mesi, quando gli egiziani saranno chiamati alle urne per rieleggere il Parlamento.

Matteo Colombo