- Si sono aperte le operazioni di voto in Egitto per il secondo turno delle elezioni presidenziali in cui la scelta ricadrà tra il candidato islamico conservatore Mohammed Morsi e l'ex premier di Mubarak, Ahmad Shafiq. Proprio Shafiq è il favorito al ballottaggio: ex generale ed ex primo ministro per un mese, è accusato da islamisti e rivoluzionari di essere un residuo del passato regime ed un candidato della giunta militare ancora al potere.