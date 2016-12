foto Twitter

- La tempesta tropicale Carlotta si è trasformata in un uragano forza 2. La Segreteria per lo sviluppo sociale (Sedesol) del Messico ha avvertito i suoi delegati in sei Stati del Paese di mantenersi in allerta per aiutare la popolazione, per le forti piogge e le grandi ondate che si produrranno. Attualmente Carlotta, con venti attorno ai 100 chilometri orari, si sposta a circa 500 chilometri a sud est di Acapulco e a 250 chilometri da Puerto Angel.