foto Ap/Lapresse

00:33

- Un palestinese è stato ucciso e altri tre sono stati feriti dall'esercito libanese in un campo profughi palestinese nel nord del Libano. Tutto è cominciato quando due giovani palestinesi sono stati arrestati: erano in moto e non hanno voluto mostrare i loro documenti d'identità a un posto di controllo. Successivamente centinaia di abitanti di Nahr el Bared hanno cominciato a lanciare pietre contro i soldati ed è nata una sparatoria.