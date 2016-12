foto Ap/Lapresse

- Almeno dieci persone sono morte sotto gli spari delle forze di sicurezza siriane durante le manifestazioni di protesta in tutto il Paese. Lo hanno reso noto gli attivisti, spiegando che nonostante la repressione, i dimostranti antigovernativi sono scesi in strada in diverse città, tra cui Aleppo, dove migliaia di civili hanno chiesto le dimissioni del presidente Bashar Assad.