foto LaPresse

21:21

- Italia e Francia devono collaborare sempre più strettamente per far vincere "l'Europa delle culture contro quella dei nazionalismi, nuovamente in agguato in questo tempo di crisi". E' il messaggio espresso dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al termine di un incontro con il presidente francese, François Hollande. Il capo dello Stato si è detto convinto che "Italia e Francia sapranno ancora muoversi nella direzione giusta".