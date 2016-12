foto Ap/Lapresse

16:23

- La Corte Suprema ha respinto il ricorso di Julian Assange per riaprire l'esame del suo appello contro l'estradizione in Svezia, dove è accusato di violenza sessuale. Il fondatore di Wikileaks ora ha 14 giorni di tempo, prima che sia operativa l'estradizione, per presentare appello davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani. Assange è stato arrestato in Gran Bretagna nel dicembre 2010 su mandato di cattura internazionale.