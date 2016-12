foto Ap/Lapresse 15:30 - La campionessa indiana di atletica Pinky Pramanik è stata arrestata a Kolkata, la ex Calcutta, dopo essere stata accusata di "essere un uomo" e di aver tentato di stuprare una ragazza. La denuncia, a dir poco bizzarra, è stata presentata da una giovane che ha dichiarato di aver convissuto con l'atleta per diversi mesi. "Aveva anche promesso di sposarla, ma poi aveva cambiato idea", ha spiegato un agente della polizia. - La campionessa indiana di atletica Pinky Pramanik è stata arrestata a Kolkata, la ex Calcutta, dopo essere stata accusata di "essere un uomo" e di aver tentato di stuprare una ragazza. La denuncia, a dir poco bizzarra, è stata presentata da una giovane che ha dichiarato di aver convissuto con l'atleta per diversi mesi. "Aveva anche promesso di sposarla, ma poi aveva cambiato idea", ha spiegato un agente della polizia.

La staffettista, una delle rare star dell'atletica indiana, è stata prelevata dalla polizia nella sua residenza e poi portata in ospedale per alcuni esami. Confermando la notizia, un agente del commissariato di polizia del quartiere di Baguihati ha detto che l'arresto è avvenuto "dopo che una donna ha registrato una denuncia in cui dichiarava che la Pramanik in realtà è un uomo".



L'atleta dovrà comparire davanti ai giudici con gli esiti dell'esame medico in cui si accerta il genere sessuale. Pramanik si era ritirata dalla carriera sportiva circa tre anni fa dopo un grave incidente stradale. Aveva vinto l'oro nella staffetta 4x400 ai Giochi Asiatici del 2006 e un argento ai Giochi del Commonwealth di Melbourne nello stesso anno.