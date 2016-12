Egitto, sciolto il Parlamento: elezioni da rifare

- Il neo Parlamento egiziano verrà sciolto. A decretarlo la Corte Costituzionale che ha stabilito l'incostituzionalità della legge elettorale. La sentenza segue quella di un tribunale di grado inferiore, secondo cui il principio di eguaglianza è stato violato quando i partiti hanno proposto candidati per un terzo dei seggi riservato agli indipendenti. Le nuove elezioni si terranno il 16 e 17 giugno.

Il capo della Corte Costituzionale egiziana, Farouq Sultan, ha dichiarato ufficialmente che il giudizio sulla legge elettorale "suggerisce lo scioglimento di tutto il Parlamento egiziano". "Se il Parlamento verrà sciolto, il Paese finirà in un tunnel". Così il deputato dei Fratelli musulmani El Erian. Il Consiglio militare egiziano ha confermato che il secondo turno delle elezioni presidenziali si terrà come previsto il 16 e 17 giugno. Lo riferisce l'agenzia Mena.

Dopo la decisione della Suprema Corte, il Supremo Consiglio delle forze armate, al potere in Egitto, secondo quanto riportato dalla tv "al-Arabiya", ha annunciato: "Abbiamo ripreso il controllo del potere legislativo in Egitto". Il Consiglio militare egiziano ha convocato una riunione di urgenza per esaminare la situazione.

La Corte ha inoltre convalidato la candidatura di Ahmed Shafiq, già premier durante l'era Mubarak e sfidante del candidato della Fratellanza, Mohammed Morsi, decretando come incostituzionale la legge sull'isolamento politico per gli esponenti dell'ex regime di Hosni Mubarak. In quanto esponente del vecchio regime, Shafiq era stato inizialmente escluso dalla corsa presidenziale, salvo essere riammesso all'ultimo momento. Immediatamente dopo la sentenza, davanti all'Alta Corte Costituzionale del Cairo, si sono verificati degli scontri.

La sentenza arriva alla vigilia del ballottaggio di sabato e domenica nel quale si sarebbero dovuti sfidare l'ex primo ministro, Ahmed Shafiq, e il candidato dei Fratelli Musulmani Mohammed Mursi. Ora anche il destino della nuova Assemblea Costituente, che era incaricata di scrivere la nuova Costituzione egiziana, risulta incerto. Il Fondo Monetario Internazionale si è detto pronto ad aiutare l'Egitto nella transizione.

L'ex candidato islamico moderato: "E' golpe"

''Mantenere il candidato militare, rovesciare il Parlamento eletto e dare alla polizia militare la facoltà di arrestare i civili è un colpo di Stato completo''. Lo scrive su Twitter il candidato islamico moderato sconfitto alle presidenziali egiziane Abdel Moneim Abul Fotouh. ''Chi pensa che i giovani faranno passare questo è un illuso''.

Siamo di fronte a ''un colpo di stato totale che annulla 16 mesi di storia della patria''. E' il commento di Mohamed Beltagui del comitato esecutivo del partito dei Fratelli Musulmani, Giustizia e Libertà.