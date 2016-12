foto Dal Web Correlati Trierweiler-Royal, Hollande furioso 08:59 - L'idea era buona: per presentare su Twitter la Svezia al resto del mondo, l'agenzia turistica del governo aveva deciso di affidarsi agli stessi svedesi. A turno ad uno di loro è stato dato il compito di gestire per una settimana l'account Twitter, ossia di svolgere il ruolo di portavoce ufficiale del Paese sul social network. Ma qualcosa si è inceppato quando è toccato alla bionda Sonja: polemiche per i tweet sugli ebrei. - L'idea era buona: per presentare su Twitter la Svezia al resto del mondo, l'agenzia turistica del governo aveva deciso di affidarsi agli stessi svedesi. A turno ad uno di loro è stato dato il compito di gestire per una settimana l'account Twitter, ossia di svolgere il ruolo di portavoce ufficiale del Paese sul social network. Ma qualcosa si è inceppato quando è toccato alla bionda Sonja: polemiche per i tweet sugli ebrei.

Sonja, bionda e magra, si presenta come madre single e adorabile di due bambini. Tutto è filato tranquillo tra tweet ameni o banali fino a quando la 27enne blogger ha iniziato a postare frasi sugli ebrei del tipo: "Non puoi riconoscere un ebreo a meno che non gli vedi il pene". E ancora: "Gli ebrei sono gente colta?".



Le scuse di Sonja

La Rete non ci sta e Sonja viene travolta da una valanga di tweet di protesta. La 27enne nel giro di poche ora manda "cinguettii" più concilianti e chiede scusa: "Non volevo offendere nessuno". Ma la frittata era fatta. Un lato positivo c'è, comunque. Se la blogger "folle" voleva essere una testimonial del suo Paese, è sicuramente riuscita nell'intento: nel bene o nel male, la Svezia è stata uno delle parole chiavi della settimana. Se il governo sia rimasto soddisfatto, non lo sappiamo. Ma anche questa è democrazia, alla svedese.