07:06

- Un'esplosione in un impianto siderurgico nella città di Visakhapatnam, in Andhra Pradesh (India), ha provocato la morte di almeno 11 persone e il ferimento di altre sedici. L'incidente è avvenuto mentre gli operai stavano installando nuove attrezzature all'interno di uno stabilimento. Lo riferiscono le autorità locali che sottolineano come il bilancio delle vittime sia destinato a salire date le condizioni critiche dei feriti.