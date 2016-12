foto Ap/Lapresse

- Un soldato della Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (Isaf, sotto comando Nato) è morto nell'Afghanistan meridionale, durante un attacco degli insorti. Lo riferisce la stessa Nato, che al momento non ha reso nota la nazionalità della vittima. I militari morti in Afghanistan sono, secondo un calcolo non ufficiale, 20 dal primo giugno e 201 dall'inizio dell'anno.