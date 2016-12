foto Ap/Lapresse

00:46

- L'ex senatore americano John Edwards non sarà sottoposto a nuovo processo. Lo comunica il Dipartimento di Giustizia, che ha lasciato cadere le accuse nei suoi confronti. Era accusato di aver ricevuto circa un milione di dollari in contributi illegali alla campagna per nascondere al pubblico la sua amante, a quel tempo incinta, e continuare la corsa verso la Casa Bianca.