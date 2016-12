foto Ap/Lapresse

21:04

- L'ex presidente tunisino Zine el Abdine Ben Ali è stato condannato all'ergastolo in contumacia per la sanguinosa repressione della "primavera dei gelsomini", la prima cosiddetta "rivolta araba". Lo ha deciso il tribunale di Tunisi. Ben Ali vive in esilio a Gedda in Arabia Saudita dal 14 gennaio del 2011.