Il tweet di Valerie imbarazza la Francia

- Valerie contro Segolène. Sono bastati 140 caratteri, un velenoso tweet contro la Royal inviato dalla première dame, per trasformare, a detta della destra francese, il Paese «in operetta da quattro soldi» e «le crisi di governo in crisi coniugali». Che i rapporti fossero tesi tra l’attuale compagna del presidente e l’ex candidata all’Eliseo e madre dei quattro figli di Hollande, era cosa nota. E non è la prima volta che volano coltellate in questo triangolo politico-amoroso.

Ma lo sgambetto via twitter, stavolta, ha lasciato davvero il segno. Soprattutto perché è arrivato a cinque giorni dal secondo turno delle legislative, dove la Royal è messa in difficoltà nella circoscrizione di La Rochelle dallo sfidante Olivier Falorni. Augurando buona fortuna al dissidente socialista, Valerie Trierweiler ha riacceso quella che la stampa britannica ha definito una nuova “war of roses” e la destra francese un "vaudeville pitoyable" (pietoso teatrino) di cui Ségolène Royal potrebbe diventare la prima vittima politica.

Secondo il quotidiano Le Parisien, il messaggio della première dame ha mandato ''su tutte le furie'' Francois Hollande, e messo in imbarazzo i vertici del partito socialista. Il primo ministro Jean-Marc Ayrault ha richiamato all’ordine la compagna del presidente che, a suo parere, dovrebbe saper assumere "un ruolo più discreto". "Queste cose non si fanno. Qui l'indipendenza non c'entra, è un gesto indecente. Royal è la madre dei quattro figli di Hollande. Che Valérie Trierweiler non lo dimentichi", il commento del leader dei verdi Daniel Cohn-Bendit. "Abbiamo eletto François Hollande, non lei, di che si impiccia?" è sbottato Jean-Louis Bianco, deputato socialista.

La Trierweiler si è difesa dicendosi stupita per tanto rumore e per le attenzioni “fuori misura”: “parlare di gelosia in questa vicenda è stupido” ha detto a un’amica giornalista dell’emittente radio RTL, “non c’è nessuna confusione tra vita pubblica e privata”. D’altra parte, come ha ricordato Valerie, anche Danielle Mitterrand prendeva posizioni diverse dal marito su temi ben più importanti.

È certo però che l’uscita della première dame si può considerare una vera e propria caduta di stile. La stampa internazionale ci è andata giù pesante: “il tweet di troppo”, “un gesto inappropriato che imbarazza il presidente francese, una “scena degna di Molière o di Macbeth” secondo il New York Times, che dimostra, per il Daily Telegraph, le “insicurezza della first lady”. Molti, tra cui il tedesco Suddeutsche Zeitung, riprendono l'ironia dell’UMP, il partito della destra francese, che ha definito l’affaire come “Dallas all’Eliseo”, facendo riferimento alla popolare soap opera.

L’unica che a mantenere il sangue freddo è stata proprio Segolène Royal che non ha voluto commentare il torto subito, ma ha risposto ai giornalisti dicendo che tutte le sue energie sono rivolte ai suoi elettori. Di sicuro ne avrà bisogno: secondo un sondaggio Ifop, realizzato dopo il velenoso tweet di Trierweiler, la socialista rischia davvero di non farcela nel confronto elettorale di domenica prossima contro Olivier Falorni. La Royal è attestata al 42% dei voti, contro contro il 58% del rivale.

Hackerato l'account Twitter

All'indomani del cinguettio-bomba, la "première compagne" ha annunciato che oggi il suo profilo Twitter sarebbe stato "hackerato da pirati informatici". L'unico nuovo tweet, però, è privo di testo e rinvia ad un articolo di Le Monde che rivela come la Trierweiler abbia chiesto il ritiro di due immagini in cui lei appare nel parco dell'Eliso mentre veniva scattato la foto ufficiale del neo presidente il 4 giugno scorso.