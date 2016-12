Al Shabaab si fa scherno degli Stati Uniti: offre cammelli per Obama e galline per la Clinton

foto Ansa 09:03 - Dieci cammelli per la "testa" di Obama e venti galline per quella della Clinton. E' la taglia-beffa di al-Shabaab, il movimento insurrezionalista somalo vicino ad al Qaeda. A farsi scherno dei due leader americani, su tutti i siti islamisti, è stato Mohamed Khalaf, il comandante senior del gruppo, in risposta della ricompensa di 33 milioni di dollari offerta a tutti coloro che danno informazioni utili per la cattura di sette esponenti del vertice di al-Shabaab. - Dieci cammelli per la "testa" di Obama e venti galline per quella della Clinton. E' la taglia-beffa di al-Shabaab, il movimento insurrezionalista somalo vicino ad al Qaeda. A farsi scherno dei due leader americani, su tutti i siti islamisti, è stato Mohamed Khalaf, il comandante senior del gruppo, in risposta della ricompensa di 33 milioni di dollari offerta a tutti coloro che danno informazioni utili per la cattura di sette esponenti del vertice di al-Shabaab.

Il governo statunitense in particolare ha messo 7 milioni di dollari sulla testa del fondatore Ahmed Abdi aw-Mohamed, conosciuto anche come Abu Zubeir o Godane, e 5 milioni per Mukhtar Robow e Mohamed Khalaf.



"L'annuncio degli Stati Uniti aiuterà gli sforzi del governo africano per porre fine al regno del terrore di al Qaeda in Somalia", ha dichiarato l'esecutivo di transizione giovedi.



In risposta alle affermazioni del governo somalo, Khalaf ha ribadito, facendo riferimento a un passo del Corano, che dopotutto non c'è nulla di nuovo, "sin dai tempi di Maometto infatti esistono gli infedeli: per il profeta per esempio erano stati offerti 200 cammelli". Tutto questo, di certo, non potrà mai fermare al Shabaab "dal combattere la guerra santa contro l'America".