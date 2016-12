foto Ap/Lapresse 12:05 - Risveglio amaro per il campione di tennis Rafa Nadal che, poche ore dopo la sua settima vittoria al Roland Garros, è stato derubato in un albergo di Parigi. Martedì mattina, svegliandosi nella sua camera in un hotel nell'VIII arrondissement della capitale francese, ha notato che dal comodino era sparito un orologio di lusso del valore di 300mila euro. Poco dopo è stato individuato il ladro, un dipendente dell'albergo, e ritrovata la refurtiva. - Risveglio amaro per il campione di tennis Rafa Nadal che, poche ore dopo la sua settima vittoria al Roland Garros, è stato derubato in un albergo di Parigi. Martedì mattina, svegliandosi nella sua camera in un hotel nell'VIII arrondissement della capitale francese, ha notato che dal comodino era sparito un orologio di lusso del valore di 300mila euro. Poco dopo è stato individuato il ladro, un dipendente dell'albergo, e ritrovata la refurtiva.

L'orologio, che il campione spagnolo portava al polso dopo la vittoria contro Novak Djokovic, gli era stato prestato dalla casa che produce la marca Richard Mille, proprio in occasione degli internazionali di Francia. L'entourage del tennista ha subito sporto denuncia per il furto e la polizia giudiziaria, poche ore dopo l'apertura dell'indagine, ha risolto il caso.



Il ladro era un impiegato dell'hotel, uno dei barman della hall, che ha confessato di essersi introdotto nella stanza del giocatore e di essersi impadronito del prezioso oggetto. A tradirlo il suo tesserino magnetico che ha lasciato una traccia del passaggio nella camera.



E' stato lui stesso a condurre i poliziotti sul luogo dove aveva messo l'orologio, non lontano da casa sua, nella banlieue di Parigi: gli agenti l'hanno ritrovato, intatto, vicino ai binari del treno a Corbeil-Essonnes, accuratamente nascosto alla vista di chiunque. L'uomo è stato posto in stato di fermo.