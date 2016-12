foto Twitter

07:01

- Si è consegnato alla polizia Desmonte Leonard, il giovane nero sospettato numero uno per la strage del Campus di Auburn, in Alabama. Il 22enne è accusato di aver ucciso tre persone e di averne ferite altrettante al termine di una mega rissa scoppiata durante una festa in piscina nella notte tra sabato e domenica. Assieme a Desmonte, altri due giovani sono stati arrestati con l'accusa di aver ostacolato la caccia all'uomo dopo la tragedia.