- Le autorità dello Stato messicano di Veracruz hanno trovato 14 corpi senza vita in un camion abbandonato su un'autostrada. Il governo locale ha fatto sapere che i cadaveri sono stati scoperti in una zona vicino al confine con lo Stato di Tamaulipas. Al momento non è chiaro se i responsabili dell'eccidio possa essere una banda di narcos.