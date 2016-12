foto LaPresse

- I gas di scarico dei motori diesel causano il tumore ai polmoni negli essere umani. Lo ha sancito l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, nella persona di Christopher Portier, presidente dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca su Cancro dell'organizzazione Onu di Ginevra. In precedenza la stessa agenzia aveva definito solo "probabilmente" cancerogeni i gas di scarico dei diesel.