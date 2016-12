foto Ap/Lapresse

- A 30 anni dal conflitto tra Argentina e Regno Unito, si riaccende il dibattito sul futuro politico dell'arcipelago. Per mettere fine alla disputa tra i due Paesi è stato indetto un referendum per decidere "se rimanere sotto la Gran Bretagna o no". Lo ha annunciato il presidente dell'Assemblea legislativa delle Falkland. La sovranità sulle isole è rivendicata sia dal Regno Unito, che le chiama Falkland, sia dall'Argentina, che le chiama Malvinas.