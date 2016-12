foto Ap/Lapresse

- L'allenatore della squadra olimpica di basket femminile americana, Geno Auriemma, è accusato di molestie dal direttore della sicurezza della Nba, Kelley Hardwick. In un'azione legale presentata presso la Corte Suprema di Manhattan, la Hardwick - riporta il New York Times - accusa Auriemma di aver tentato di baciarla durante un torneo oltreoceano, in Russia, nel 2009. Auriemma respinge seccamente le accuse, definendole prive di fondamento.