01:27

- Uno yacht con a bordo 21 persone è esploso a circa 30 chilometri dalle coste del New Jersey causando almeno 9 feriti, alcuni con ustioni di "secondo e terzo grado". Lo riferisce l'emittente Abc citando la Guardia Costiera Usa che non è stata ancora in grado di determinare le cause dello scoppio.